Päästeamet: kevadine jää on ettearvamatu!

Vaatamata sellele, et öösel on veel miinusekraadid, muudab päevane päike jää paksust ja vastupidavust vaid tundidega. Seetõttu on igati paslik meelde tuletada lihtsaid tõdesid enda ja teiste ohutuse tagamiseks veekogude ääres ja jääl.

Jääle minnes on esimesteks ohumärkideks jää praksumine ja vajumine. Sellisel juhul on oluline võimalikult kiire jäält lahkumine ning enda ohutuse tagamine. Kuidas aga käitud siis, kui peaks juhtuma halvim ning jää alla andma? Selleks on oluline meeles pidada järgmisi tõdesid:

Püüa jääda rahulikuks

Anna endast valjuhäälselt märku

Sisse vajudes katsu võimalikult kiiresti august välja saada. Inimene ei pea külmas vees kaua vastu!

Enda ohutuse tagamiseks kanna jääle minnes alati endaga kaasas jäänaaskleid. Nende abiga saad end jääle tagasi tõmmata.

Pääsenud august, rooma august eemale ning lahku jäält tuldud teed.

Leia soe koht ning võimalusel vaheta märjad riided kuivade vastu.

Märka abivajajat!

Kevadel on oluline avatud silmadega ringi käia ka siis, kui te ise jääle ei lähe. Nii nagu juba enne öeldud, ei pea inimene külmas vees kuigi kaua vastu, mistõttu on oluline abivajaja kiire märkamine ja 112 numbrile helistamine.