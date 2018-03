Halb uudis pühade eel: praamiliiklus Hiiumaaga võib katkeda

Teates seisab, et madala merevee taseme tõttu on täna, 29. märtsil Rohukülast ja Heltermaalt väljuvatele reisidele kehtestatud mahupiirangud. Reisidele on tühistatud e-piletiga tagatud eelisõigus. E-piletid kehtivad üldjärjekorra piletina ning sõidukid suunatakse laevale sadama alale saabumise järjekorras.

Kellel on võimalik, neil palub laevafirma reisida jalgsi. Samuti hoiatab TS Laevad, et meretase võib täna õhtul ja pühapäeval langeda tasemeni, mil võib laevaliiklus mõneks ajaks katkeda. "Kõikidest muudatustest teavitame täiendavalt. Palume vabandust võimalike ebamugavuste pärast ja loodame reisijate mõistvale suhtumisele!"

Prognoosi kohaselt on meretase kõrgem reedel ja laupäeval, mil mahupiiranguid kehtestama ei pea või on need väiksemad. Ka 2-3. aprill on prognooside kohaselt soodsamad.