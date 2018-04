5 olulist asja, mis kevadel autol üle vaadata autol üle vaadata

Business Insider on kokku kogunud viis olulist asja auto puhul, millele tuleks kevadel tähelepanu pöörata.

Pese autolt talvemustus ja puhasta salong

Kevade algus on aeg talvel kogunenud tolm ja mustus autolt maha pesta ja ka seest korralik puhastus teha. Talvega kaasnev lumi, tänavasool ja jää annab autole korralikult vatti, mistõttu on hea teda enne soojemat perioodi poputada. Kui eelistad mugavust või endal aega pole, et autot puhastada, siis on võimalik see ka professionaalide juurde viia. Vaata Postimehe autopesulate hinnavõrdlusest, millist autopesulat on kõige mõistlikum kasutada.

Värskenda värvi kohtadest, kus see on maha tulnud

Kui tegemist on vaid väiksemate kriimudega, siis pole vaja tervet autot värvimisse viia. Autopoodides on kriimustuste jaoks müügil väikesed lakid ja värvipliiatsid, mis kriimu ära katavad ja roostet tõrjuvad. Oluline on leida oma autoga sobiv värv.

Suuremad värvikulumised tähendavad tihti aga külastuskäiku remonditöökotta, kus ka kere ja värvitöödega tegeldakse. Autodetailide värvimine võib minna küll kalliks maksma, kuid mahakulunud värv võib tekitada roostet, mille eemaldus võib lõppkokkuvõttes veelgi kallimaks minna.

Kontrolli õlitaset

Uued autod ei vaja õlitaseme kontrollimist nii tihti kui vanemad autod, kuid see ei tähenda, et seda ei peaks tegema. Kõikidel autodel tuleb mingil hetkel õli vahetada ning hooaja vahetus on hea aeg õlitaseme kontrollimiseks või sootuks õli vahetamiseks. Kui õlitase langeb kiiresti, on see märk, et midagi võib autol viga olla.

Kontrolli rehvid üle

Kevade alguses tasuks üle vaadata ka autorehvid, eriti kui ees ootab rehvivahetus. Liigselt kulunud rehvid on liikluses ohtlikud ja tõstavad ka kütusekulu. Kontrolli ka rehvirõhku.

Uuenda oma auto esmaabikomplekti

Autos asuvale esmaabikomplekti sisule pööratakse tähelepanu kahjuks alles siis, kui õnnetus on juhtunud. Autos peaks kindlasti olema olulisi vahendeid sisaldav esmaabikomplekt, tööriistad autorehvi vahetamiseks, vihmakeep, taskulamp ja sinna sobivad patareid.

Puhasta jalamatid või osta uued

Talvised sopased ja lumised ilmad mõjuvad jalamattidele kohati laastavalt. Sestap tasubki kevadel jalamattide olukorda hinnata ning selgeks teha, et kas tasub vanad matid korralikult ära puhastada või tuleks uued matid osta.

Tekstiilist matid kuluvad sopasel perioodil hulga kiiremini kui kummist matid, mistõttu tasub sellised matid kummimattide vastu välja vahetada. Kummist matte on kergem ka puhastada.

Kontrolli, et kindalaekas oleksid kõik vajalikud dokumendid olemas