Toidutoodete ostuotsus tuleb hinna ning sooduspakkumiste põhjal

Ka Selveri juhatuse liige Kristi Lomp tunnistas, et eestimaist toidukaupa armastatakse. Eriti eelistatakse nende kogemusel kodumaiseid tooteid värske liha ja lihatoodete ning piimatoodete kategooriates. Seejuures on oluline ära märkida, et Selveri valikus on kohaliku toidukauba osakaal leiva, saia, liha ja piimakategooriates üle 90 protsenti.

Siiski on ka Selveri kogemusest näha, et on osa tarbijaid, kes ei saa endale kodumaiste toodete ostmist lubada, kui kõrval on soodsama hinnaga importtoodete valik. «Eesti toit ei ole paljudele tarbijatele taskukohane,» nentis Lomp. «Kuigi öeldakse, et sooduspakkumistest lastakse end pigem vähe mõjutada, siis reaalne ostukäitumine näitab midagi muud.»

Selveri klientide 2017. aasta ostukäitumise uuringu tulemused kinnitasid, et pea kõikide tootekategooriate lõikes osteti enim just neid tooteid, millel olid sooduspakkumised. Eriti suur oli sooduspakkumisega soetatud toodete osakaal juustude kategoorias. Vaid värske linnuliha ja piimatoodete osas oli näha, et kampaaniahinnad nii suurt mõju ei avalda ning tarbijad ostavad pigem oma kindlaid lemmikuid.