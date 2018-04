Eesti teadlased lõid esimese teaduspõhise pudrusarja

Poki sõnul jõuab sarjas müügile kaks n-ö magusat maitset, kus on kasutatud marju ja puuvilju, ning kaks soolast maitset, milles leidub vinnutatud liha ja köögivilju. «Kiiresti valmivad pudrud on tervislik mugavustoit, mis sobib nii hommiku-, lõuna- kui ka õhtueineks. Usun, et uued pudrud torkavad poeriiulitel oma pakendi ja koostisega kindlasti silma ning murravad ka müüdi pudrust kui ainult hommikusöögist.»