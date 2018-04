112 suudab positsioneerida nüüd ka Apple'i omanikke

Häirekeskuse planeerimise ja koostöötalituse juhataja Kaili Tamme sõnul on see nii abivajajate kui ka abistavate organisatsioonide jaoks väga oluline uudis. «Me teame, et abi jõudmise kiirus sõltub sellest, kui kiiresti suudame selgeks teha, kus abi vajatakse. Seega kõik vahendid, mis päästekorraldajaid selles töös abistavad, on kriitilise tähtsusega. Meil on väga hea meel, et eestlaste seas populaarse telefoni funktsioonide hulka on lisandunud eluliselt tähtis funktsioon. Soovitame kõigil, kelle telefon seda võimaldab, see uuendus ära teha ja luua sellega eeldused, et hädaolukorras saaks politsei, pääste ja kiirabi jõuda teieni kiiremini,» ütles Tamm.