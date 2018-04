Kui staažikamatel autojuhtidel on aastate jooksul välja kujunenud nii oma lemmikud rehvivahetustöökojad kui brändid, siis värsketel autojuhtidel võib esimene rehviost hulgaliselt küsimusi tekitada.

Õigete rehvide valimine sealjuures ekpertide sõnul aga keeruline ei ole. «Võimalusel eelistada uusi rehve ning jälgima peab rehvimõõtu ja näitajaid, mida oskab soovitada rehvimüüja konkreetsele autole,» lausus Joosep Vahar Carfox'i autotöökojast.

Kuigi tavapoodides on sobivate rehvide leidmisel abiks koha peal nõu andmas müüjad, ei tasu ka e-poodidest rehvide ostmist karta. Autole sobivas suuruses rehvide leidmiseks saab mugavalt kasutada maanteeameti e-teeniduse sõiduki taustakontrolli funktsiooni, kuhu auto numbrimärgi sisestades just sellele autole sobivate rehvide mõõdud leiab. Samuti on paljudes e-poodides võimalik rehve otsida enda sõiduki tüübi järgi. Kui mõõdud käes, tuleb need valitud internetikaupluses otsingusse sisestada ja erinevate tootjate seast endale meelepäraseimad valida.

Küll aga tuleb ostes tähelepanu pöörata sellele, et mõõtude ja mudeli järgi identsena näivad rehvid võivad tegelikult raskus-ja kiirusindeksi poolest erineda - seetõttu tuleb enne ostu sooritamist üle kontrollida ka need näitajad. Rehvipoe Kummiproff OÜ esindaja Karl-Ergo Kulla selgitas, et juhul kui rehvil on näiteks väiksem raskusindeks kui konkreetse auto puhul lubatud, võib probleeme tekkida tehno ülevaatuse läbimisega.

Rehviostu juures võib segadusse ajada ka pikk nimekiri erinevatest brändidest. Kuigi kõige rahakotisõbralikum oleks lihtsalt soodsaima tootja kasuks otsustamine, ekperdid seda siiski teha ei soovita. «Tasuks eelistada tuntuid brände, sest neil on suur arendustöö tehtud, et rehvidel oleksid parimad omadused teel sõitmiseks. Hiina ja Korea rehve väldiks, pigem Euroopa rehvid,» jagas Imbre Jõgimar Rehvitakso OÜ-st nippe, kuidas rehve valida.

Rehvipoe esindaja sõnul on kindla peale minek näiteks Continentali ja Goodyear’i rehvid ning kesklassist veel Continentali tehases toodetavad Barum rehvid, mida on Eestis müüdud juba üle 20 aasta. Carfoxi esindaja Vahar lisas omalt poolt soovitatud brändide nimekirja veel Michelin’i ning Pirelli.

Ka Kummiproffi esindaja Kulla sõnul tasub eelistada pigem kvaliteeti pakkuvaid tootjaid, kelle rehvidel on ka paremad näitajad. «Paremad omadused vihma peal, väiksem kütuse kulu ja väiksem müra tase,» tõi Kulla näiteid, miks tuntumaid brände eelistada.

«Kallimad brändid on paremad aga loomulikult on neil ka piisavalt nii nimetatud «õhku» hinnas,» nentis sealjuures Rehvitakso esindaja Jõgimar.

Postimehe hinnavõrdluse kohaselt saab soodsaima hinnaga ekspertide poolt soovitatud Goodyear Efficientgrip Performance rehvid kätte 52 euroga Reff või Rehvid pluss e-poest ning Barum Brillantis 2 rehvid 38,02 euroga Kummiproffist ja 39,06 euroga Rehvid plussist.