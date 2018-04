Tuntud autotootja pikapeid ohustab pooleks murdumine

Nissan Nordic Europe turundusjuhi Hendri Daumi sõnul puudutab probleem Navara D40 ja Pathfinder R51 mudeleid. «Eestis me ei tea ühtegi juhtumit, kus auto oleks pooleks läinud,» sõnas Daum. Küll aga on Nissan Nordic Europe Eesti esindusele teada 20 juhtumit, kus rooste on raami sööma hakanud ning auto on kompenseeritud. «Probleemsed on olnud algusaastate autod, mis toodeti aastatel 2005–2007. Navara oli esimene Hispaania tehases toodetud pikap ning tõenäoliselt polnud alguses raamidele tehtud korrosioonitõrje piisav.»

Välismeedias levivad pildid pooleks murdunud Nissan Navara ja Pathfinderi pikapitest. FOTO: autoevolution.com

Kristofer (nimi toimetusele teada) on üks neist õnnetutest, kes soetas nimetatud perioodil toodetud Navara ning peab nüüd roosteprobleemi tõttu vana auto uue vastu vahetama. Mullu detsembris auto Fakto Autosse korralisse hooldusesse viies sai mees kõne. «Õlivahetusele ei ole enam mõtet raha raisata, kuna sõiduk läheb vanarauaks. Rooste on söönud šassiisse augu ning on vaid aja küsimus, millal teie Navara pooleks murdub,» öeldi mehele.

«Võib mõista ehmatust, pettumust ja viha, mida see teavitus esile kutsus,» sõnas Kristofer ja lisas, et tegemist oli 2006. aastal uuena ostetud Navara LEga, mis oli mehe sõnul kõik hooldused läbinud Fakto Autos. Omanik sõnas: «Töötab laitmatult ning on 200 000 km kontrollitava läbisõiduga. Keegi ei ole ju veoautot või maasturit ostes valmis selleks, et peale ühtteist aastat hoolikat kasutamist ning esinduses hooldamist tunnistatakse see kasutuskõlbmatuks vanarauaks.»

Daumi sõnul ei kata sellel mudelil läbiva rooste garantii alusvankrit, kuid sellegi poolest on nende ettevõte käsitlenud kõiki neid juhtumeid samadel alustel, mis annab kaitse 12 aastaks ja seda ilma läbisõidupiiranguta. «Iga juhtumit käsitletakse eraldi,» sõnas Daum. «Kui avastatakse probleem, mida pole võimalik remontida, siis katsutakse leida kliendile sobiv kokkulepe ja siiani on nendeni jõutud. Sellisel juhul kompenseeritakse auto turuväärtus, auto läheb hävitamisele ja võimaluse korral leitakse uus auto asemele.»

Kristoferi sõnul on vanad Navarad aga hulga rohkemat väärt. «Nissan tugineb oma pakkumises Auto24-s müügis olevate või olnud sama vanade Navarade eest küsitavatele hindadele, vaadates mööda tõsiasjast, et seal kuulutatud sõidukite ja nende raamide seisund ning tegelik läbisõit on teadmata ning enamik neist on olnud oluliselt tagasihoidlikuma varustustasemega mudelid,» sõnas ta ja lisas, et ühtlasi on hinnataseme alla toonud roosteprobleemist teadasaamine, mistõttu paljud Navara omanikud soovivad kiiresti oma pikapitest lahti saada.

«Sõidukiomaniku jaoks, erinevalt Nissanist, ei tähenda turuhind summat, mille eest keegi mingit Navara-nimelist autot on müünud, tema jaoks on turuhind summa, mille eest tal oleks võimalik, ütleme, kolme sõiduki vahel valides, osta paari nädala jooksul endale enam-vähem sama vana, samas seisundis, samasuguse kontrollitava läbisõiduga ja sama varustustasemega Navara,» selgitas Kristofer oma muret.

Daumi sõnul kasutatakse Auto24.ee portaali turuhinna välja selgitamiseks, kuna see kuvab lõvisosa Eestis müüdavaid kasutatud autosid ja seega esindab kasutatud autode hindasid Eesti turul. «Seega auto turuväärtuse hindamisel on oluline antud mudeli hinnad auto24.ee portaalis/Eesti turul,» sõnas Daum ja toonitas veel kord, et iga juhtum vaadatakse siiski eraldi üle ja lisaks võetakse arvesse hooldusajalugu, auto üldine seisukord, hooldatus jne.

Teistele Nissan Navara ja Pathfinderi omanikele soovitab ta roosteprobleemi või selle kahtluse korral pöörduda Nissani esindaja poole, kus saab auto lasta üle vaadata, seda isegi siis, kui auto on ostetud välismaalt. «Kui autol on garantii olemasolu tõendav paberimajandus korras, pole vahet, millisest Euroopa riigist see ostetud on,» kinnitas Daum. «Kuna hooldusprogramm ei nõua mingeid perioodilisi töid raamiga, siis katkematu hooldusajalugu ei ole esmatähtis. Aga hooldusajalugu, auto üldine seisukord ning hooldatus on olulised auto kompensatsiooniväärtuse kujunemisel. Euroopas on korrosiooniprobleem pigem piirkondades, kus on mereline kliima – Inglismaa, Iirimaa, Island, Norra.»