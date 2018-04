Tööotsijad kurdavad, et ei leia GoWorkABit'i kaudu tööd

«Kas keegi teab kedagi, kes teab kedagi, kes on kuulnud, et keegi on GoWorkABit'i kaudu tööd saanud? Olen nüüdseks juba paar aastat proovinud ja tulemus on 0. Kas see portaal on üldse reaalne tööpakkumiste leht või on sellega midagi, mille peale ei tule?» kirjutas üks kasutaja populaarses foorumis.

«Kas see GoWorkABit üldse toimib? Seal peab vist sadu tööle tahtjaid olema sest mulle juba mitmendat korda tuleb teade, et teid ei valitud. Kuna seal ei ole vaja sisestada põhjalikku cv'd siis selles ei saa asi olla,» oli teemapüstitus teises foorumis.

Tööotsijate mure GoWorkABiti kaudu tööle saada näib tõsine – foorumites liituvad nendega veel teisedki, kes on kandideerinud, kuid tööd pole saanud.

GoWorkABit kaasasutaja ja värbamise eest vastutava Kei Karlsoni sõnul ei tee GoWorkABit valikut tööampsajate (tööle kandideerijate –toim), vaid seda teeb töö pakkuja, ehk ettevõte, kus antud töö tegemist vajab. GoWorkABit on vaid platvorm, kus tööotsijad ja tööandjad kohtuvad.

«Mittevalituks osutumisel võib olla kahte sorti põhjusi,» sõnas Karlson. «Üks võimalus on see, et sobivaid kandidaate on lihtsalt palju ja ettevõte vajab vaid teatud arvu inimesi appi. Sel juhul on tööampsule saamine suuresti õnne küsimus.»

Karlson soovitab tööotsijal kandideerida korraga kõigile tööampsudele, mis huvi pakuvad, nii on suurem tõenäosus mõnele neist saada. «Iga tööampsu juures on meil ka märge kui suur on tõenäosus sinna valituks osutuda ja see põhineb just kanditaatide arvule,» kirjeldas ta.

Teise võimalusena tõi Karlson välja lihtsalt kandidaadi sobimatuse antud töö suhtes. «Või siis ei tule sobivus tema profiilist ettevõtte jaoks välja,» lisas ta. «Kehvasti täidetud profiil, ehk CV on üsna sagedane põhjus, miks inimest tööampsule ei valita.»

Selleks, et kandideerijad oskaksid oma profiili täita nii, et neil oleks suurem tõenäosus osutuda valituks, on portaal valmis teinud ka põhjalikud blogipostitused ja video-tutorialid. Lisaks saab alati abi küsida ka nende klienditoest.

GoWorkABit on abiks erinevate tööampsude tegemiseks tervele hulgale erinevatele ettevõtetele, teiste seas ka Prisma Peremarketile. Prisma personalijuhi Aili Põllu sõnul paneb tööandja vajaduse tekkides üles kuulutuse, millisel kuupäeval ja kellaajal ning mitut inimest lisatöö jaoks vaja on. Seejärel hakkavad süsteemi registreerunud inimesed sellele nn tööampsule kandideerima. Tööandja teeb kandidaatide hulgast oma valiku kinnitades need kandidaadid, keda ta peab sellele tööle sobivaks.