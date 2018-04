Nipid, millega «söö, palju jaksad» restoranid kliente vähem sööma meelitavad

Esimese asjana tasuks «söö, palju jaksad» restoranis tähelepanu pöörata bufee laua asetusele. Üldiselt paigutatakse strateegiliselt kõige odavamad ja kõhtu täitvamad toiduained nagu näiteks makaronid, riis, juurviljad ja kartulid just laua algusesse, kirjutab Business Insider . Nii kuhjavad kliendid taldrikud kohe alguses odavat sööki täis ning nii pole kallimate roogade juurde jõudes neil taldrikul enam palju ruumi.

Sealjuures kasutatakse sellistes restoranides üldiselt ka väiksemaid taldrikuid, et inimesed peaksid taldrikut tihedamini täitmas käima ja tunneksid sealjuures, et nad on rohkem söönud, kui tegelikult.