Kodus leiduvad esemed, mida unustad õigel ajal välja vahetada

Majapidamises on väga palju asju, mis tuleks regulaarselt välja vahetada, vahendab The Independent. Paljud neist tulevad koduomanike jaoks aga üllatusena.

Hambahari

Ilmselt on seda sulle ka hambaarst öelnud, aga suuhügieen on ülimalt tähtis. Hambaharja tuleb vahetada iga mõne aja tagant, sest muidu hambahari kulub, sinna kogunevad bakterid ja hambad jäävad mustaks. Ühtlasi tuleks hambaharja vahetada ka pärast haigust, et vältida uuesti haigestumist.

Hambaarstid soovitavad hambaharja või elektrilise hambaharja pead vahetada iga kolme kuu tagant. Lastel tuleks hambaharju veelgi tihedamini vahetada.

Juuksehari

Hari, millega pidevalt juukseid harjatakse, kogub baktereid nii juustelt kui ka peanahalt. Juuksespetsialistid soovitavad juukseharja pesta iga nädal sooja seebiveega või vahetada välja iga aasta tagant.

Sussid

Pärast pikka tööpäeva susse jalga pannes on susside räpasus viimane asi, mis mõttesse võib tulla. Tegelikult tuleks aga mõelda kõigele, millega sinu nahk tihedas kontaktis on. Näiteks, kui sul on olnud jalaseen, siis võib vanade susside kandmine seda uuesti tekitada. Susse soovitakse vahetada iga kuue kuu tagant.

Švammid

Köögis ja vannitoas kasutatavad švammid tuleks välja vahetada kord nädalas.

Majapidamiskeemia

Kodu desifitseerimisvahendid nagu näiteks WC või pindade puhastaja puhul tuleks uued osta iga kolme kuu tagant. Kui sa pole selles vahemikus neid kasutanud, siis tõenäoliselt on nad kaotanud oma mõju.

Madratsid

Tavaline inimene kulutab keskmiselt 25 aastat oma elust magamisele.

Seega, kui sa magad ebamugaval madratsil, võib see pikaks ajaks sinu kehale liiga teha. Uneekspertide sõnul tuleks uus madrats osta iga kaheksa aasta tagant, sest nii on tagatud maksimaalne tugi ja mugavus sinu kehale.

Vaip

Kui kõnnid vaibal iga päev, siis on raske mõelda kõigele mustusele ja tolmule, mida ta endasse võtab.

Vaibad sisaldavad endas igasuguseid baktereid, alates mahakukkunud toidust lõpetades pori või mustusega, mis tuleb sinna õuejalanõude kandmisest toas.

Vaipa tuleks vahetada iga viie kuni 15 aasta tagant, olenevalt sellest, millest ta tehtud on.

Nõudepesumasin

Kui kasutad ühte ja sama nõudepesumasinat liiga pika aja vältel, võivad nõud lõpuks siiski mustaks jääda.

Nõudepesumasina ostmine on investeering tervesse elamisse, masinat võiks aga vahetada iga 10 kuni 15 aasta tagant.

Säilituskarbid

Paljud võtavad tööle lõuna kaasa just säilituskarpides. See on küll hea viis raha kokku hoida, kuid jälgida tuleks, et nii kui toidu mikrolaineahjus soojendamine peaks plasti kriime tekitama, on aeg uus säilituskarp muretseda. Kriimude kaudu võivad toidusse eralduda kahjulikud ained.

Ideaalis võiks säilituskarpi vahetada iga kuue kuu tagant.

Pannid

Toidu küpsetamine pannil, millel on kriimud, ei ole soovituslik.

Köögipanne tuleks vahetada iga viie aasta tagant, sest selle aja jooksul on nad väga palju kahjustada saanud ning võivad ka toitu rikkuda.

Vannirätikud

Märja keha mässimine uude pehmesse vannirätikusse on väga mõnus. Kui aga rätik on juba väga kulunud ja kare, siis oleks aeg ta välja vahetada. Ühtlasi annab rätiku vahetamise vajadusest märku ka see, kui rätik ei suuda enam nii palju vett endasse imada kui varem.

Rätikuid soovitakse vahetada ühe kuni kolme aasta tagant.

Padjad