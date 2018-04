Soome autojuhiloa taotlejatel läheb suvel elu raskemaks

Teooriaeksameid koostab ettevõte Ajovarma. Ettevõte kahtlustab, et mõned välismaalastest juhilubade taotlejad on saanud spikerdada, kasutades tõlkijate abi. Selle asemel, et tõlkida küsimus sõna-sõnalt, on tõlkija andnud eksaminandile hoopis vastuse. Transpordiamet on kinnitanud, et pärast uue teooriaeksami tulekut ei ole enam võimalik tõlkide abi eksami sooritamisel kasutada.