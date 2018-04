Päästjad tuletavad meelde: kulu põletamine on ohtlik ja keelatud

Viimastel aastatel on väljakutsete arv maastiku- ja kulupõlengutele küll vähenenud, 2017 aasta näitel toimus Ida päästekeskuse piirkonnas kevadel kolme kuu jooksul 265 erinevat maastikupõlengut, mis olid seotud kulupõlemisega. 2016. aastal ka kolme kuu jooksul see number oli 320. Samas on päästjaid juba mõned korrad kutsutud kustutama esimesi kulupõlenguid.