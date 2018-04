Tarbijakaitse kõrvaldas ohu tõttu müügilt mängulennuki, merineitsi ujumiskomplekti ja lauaküünala

Pärnus asuva KoduTop OÜ kauplusest leidis tarbijakaitseamet müügilt mängulennuki «Cartoon Sharpen the wits plane» (tootekoodiga 6991207869658), mis on juba varem, 2015. aastal testitud ja osutunud ohtlikuks.

Toote oht seisneb eralduvates väikestes osakestes, mis võivad põhjustada väikelapsel lämbumisohu. Toona oli selle mänguasja levitajaks varem samal aadressil tegutsenud Oldtrees OÜ, kel oli kohustus tooted kõrvaldada. Samu tooteid leidis eelmisel aastal oma turult ka Slovakkia tarbijakaitseamet.

Menetluse käigus selgus, et KoduTop OÜ poolt pakutavad tooted olid samad, mis tema eelkäija OÜ Oldtrees varem turult kõrvaldas. Kuivõrd need samad ohtlikud tooted on taas müügilettidele jõudnud, tuleb selliste olukordade vältimiseks tooted tagasi kutsuda ja hävitada. Juhul, kui tarbija on ostnud sellise lennuki KoduTop OÜ kauplusest, võib ta selle tagastada ja talle hüvitatakse ostusumma. Ostutšekki ohtliku toote tagastamise puhul ei ole vaja.

Tasub teada, et kui toode on oma olemuselt mõeldud alla 3-aastastele lastele, kuid sellele on lisatud hoiatus: «Alla kolme-aastastele keelatud», ei vasta see nõuetele ja ei pruugi olla mänguasja tegelikule sihtgrupile ohutu. Nii oli ka mängulennuki pakendile tootja poolt märgitud pakendi esiküljele soovituslikuks vanuseks alates 18. elukuust, kuid pakendi tagaküljel oli hoiatus «Alla 3-aastastele keelatud, kuna sisaldab pisidetaile».

Mängulennuk FOTO: Tarbijakaitseamet

Ameti tähelepanu äratas ka müügil olnud laste ujumiskomplekt Mermaid Tail, mis koosneb bikiinidest, monolestast ja merineitsi saba meenutavast kostüümist. Bikiinide ülaosa oli seotavate kaelataguste ning seljataguste paeltega, mis on kasutajale ohtlikud, kuna mänguväljaku või veepargi atraktsioonidel võivad paelad seadme konstruktsiooni takerduda ning tuua kaasa poomis- või vigastusohu. Toote levitaja Sokisahtel OÜ kõrvaldas bikiinid kontrollimise ajal müügilt.

Kuigi monolest ja kostüümiosa eraldi võttes ei ole kumbki ohtlik, siis toodete kooskasutamine võib lähtudes Austraalias läbi viidud uurimusest vähendada laste ujumisoskust kuni 70 protsenti ja seetõttu ei pruugi selline toode olla ohutu. Kuna toode on Euroopa turul üsna uus, siis Euroopa Liidus puudub info sellise tootega juhtunud surmajuhtumitest, mujal maailmas on neist raporteeritud. Tarbijakaitseamet edastas Sokisahtlile info merineitsi sabaga seotud võimalike ohtude kohta, millele reageeris ettevõtte kiiresti ning vastutustundlikult kõrvaldas toote lõplikult müügilt.

Merineitsi komplekti juurde kuulunud monolest. FOTO: Tarbijakaitseamet

Soome turujärelevalveasutusest tuli teave, et OÜ Flora Kaubandus toodetud lauaküünal Patina (silinder 70*370mm tootekoodiga 4740005007135) ei läbinud edukalt testimist, milles selgus, et küünal ei vasta stabiilsusnõuetele ja kukub ümber, mis võib olla tuleohtlik. Flora Kaubandus andis teada, et selliseid küünlaid toodeti nii valges kui punases värvitoonis. Ettevõte on tooted turult kõrvaldanud ja tagasi kutsunud, mis tähendab, et kui mõnel tarbijal on selline küünal kodus, peaks ta selle ostukohta tagasi viima ning talle tagastatakse ostusumma.