Uuring: Eesti inimestele meeldib kinos käia ja pakke saada

Kinode, pakifirmade, tanklate ja laevandusettevõtete soovitusindeksid on kõige kõrgemad, selgus märtsis Kantar Emori mahukast, 56 ettevõtet hõlmanud soovitusindeksi ehk Net Promoter Score võrdlusuuringust.

Kuigi ettevõtete pingerea esiviisiku omavahelised positsioonid on osaliselt muutunud, on viis esimest jäänud võrreldes eelmise aastaga samaks, lausus Aak. «Sarnaselt eelmise aastaga on esiviisikus haaranud neli kohta kinod: Artis, Apollo Kino, Kosmos IMAX ja Forum Cinemas. Kinod juhivad ka valdkondade koondedetabelit. Nende vahel hoiab tugevat positsiooni pakiveoteenuseid pakkuv Itella Smartpost; esikümnesse mahub ka konkurent Omniva. Üllatusena ei tule ka stabiilselt läbi aastate häid ja soovitusväärseid kogemusi pakkuvate tanklate kõrge indeks eesotsas Circle K ja Nestega.» Nagu märgitud, asuvad pingereas kõrgetel kohtadel ka laevafirmad, aga esimesse kolmandikku mahuvad ka apteegid – nii Südameapteek, Ülikooli Apteek kui Apotheka.