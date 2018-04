Galerii: Milliseid lilli võiks juba amplitesse ja potti istutada?

Pärast lume sulamist tuleb paljudel, kel oma rõdu või aed, tahtmine õues või rõdul toimetama hakata. Lilleseemnete õue külvamiseks on küll veel vara, kuid mõningaid ettekasvatatud taimi võib juba hakata amplitesse või lillepottidesse ümber istutama, et siis neid vaikselt õue viima hakata.

«Kuna ilmad on nagu nad on: päike paistab aga tegelikult on väljas väga jahe, siis peame ikka aru endale andma, et kuigi tahaks juba väga aiavaasi või potti terassile või rõdule panna, siis ööseks peaks ta ikkagi tuppa tagasi tõstma,» sõnas Hortese kaupluse juhataja Marika Karlson ja tõi erandina välja võõrasema, mis siiski paari miinuskraadi kannatab.

Kuna nädalavahetusel lubatakse aga taaskord kõrgemaid kraade, siis võib lisaks võõrasemadele ka teisi taimi juba amplitesse ja pottidesse istutada. Näitena toob Karlson välja pelargoonid ja liiliad. «Öist külmakraadi nad ei talu, aga päeval võivad nad väljas olla,» sõnas ta ja märkis, et need lilled võib õue jätta alles siis kui öine temperatuur üle 8-10 kraadi on. «Siis võib nad aiavaasi jätta. Meie külmad aga ehmatavad, seega on soovitav kas katteloor või pappkast peale panna, et neid kaitsta.»