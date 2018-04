Uued tooted: liha grillile ja juurikasaia kõrvale

Maks&Moorits üllatab uudsete lahti lõigatud toorvorstikeste ja laienenud Premium sarjaga

Saabuva suvehooaja märksõnad Maks&Mooritsa tootearenduses on huvitavad maitsed ja uudsus. Maks&Moorits toob 12 uudistoote seas turule laienenud Premium- sarja ning põnevad lambasooles toorvorstid, mille maitseid kujundavad sinihallitusjuust, röstsibul ja tšilli. Samuti on sortimenti lisandunud mugavustootena Eesti esimesed toorvorstikesed, mis on pakendis juba lahti lõigatud.

Šašlõkk välisfileest. FOTO: Maks & Moorits

Atria müügidirektori Meelis Laande sõnul on Maks&Mooritsa Klassikalises marinaadis šašlõkk jätkuvalt enimmüüdud šašlõkk Eestis ning Maks&Mooritsa Maitselt mahe grillvorst tarbija eelistatuim grillvorst Eestis. «Meie šašlõkkide müügi käive on 2016. aastaga võrreldes kasvanud 26 protsenti, mis kinnitab jätkuvalt, et tarbija eelistab traditsioonilisi maitseid ja kindlat kvaliteeti. Seetõttu laiendasime suvele mõeldes oma Premium-sarja ja toome turule käsitsi lõigatud šašlõki seakaelakarbonaadist, mis on üks parimaid šašlõki tooraineid. Meie uus Premium-šašlõkk on ühtlasi pakendatud karpi ja seetõttu on seda grillimisel igati mugav kasutada,» ütles Laande.

Traditsiooniliste maitsete kõrvale on välihooajal lisandunud tuntud jaapanipärases kastmes Maks&Mooritsa šašlõkk teriyaki marinaadis, mis on samuti seakaelakarbonaadist käsitsi lõigatud. «Ürtide eelistajatel on põhjust rõõmustada, sest meie sortimenti on lisandunud ürtidega šašlõkk välisfileest, kus taiste sea välisfilee lõikudele annavad ürdises marinaadis tooni till, münt, basiilik ning aed-piprarohi,» tutvustas Atria müügidirektor.

Meelis Laande märkis, et jätkuvalt on lambasooles toorvorstid ühed tarbija eelistatuimad suvised grilltooted. «Sel hooajal pakume sinihallitusjuustuga lambasooles toorvorstikesi, kus üksteist täiendavad sinihallitusjuustu pikantne soolasus ja liha mahedus. Samuti on sortimenti lisandunud vähese tšilliga toorvorstikesed ning lambasooles toorvorstikesed röstsibulaga,» sõnas Laande. Maks&Moorits on Eesti esimene lihatööstus, mis toob esmakordselt turule uue tehnoloogia abil valminud lahti lõigatud toorvorstikesed. Valikus on kaks maitset- kolme sibula toorvorstikesed ja ürdi toorvorstikesed.

Toorvorstikesed. FOTO: Maks ja Moorits

Maks&Mooritsa grillvorstide valik on täienenud 77,7 protsenti lepasuitsu grillvorstiga, milles parim kvaliteet tuleneb liha sisalduse tasakaalust, et säiliks vorsti maitse ja struktuur.

Täiesti uus toode, millega Maks&Moorits lihasõpru üllatab, on ribiplaat Teriyaki marinaadis. «Tuntud jaapanipärases marinaadis ribiplaat on kodumaisele tarbijale uudistoode, mida on mugav küpsetada ning suvistel grillipidudel lihasõpru kostitada,» rääkis Laande. Teriyaki fännidele mõeldes tullakse välja samas marinaadis peekonilõikudega, mis on grillimiseks parajalt paksud ja mõnusalt mahlakad.

Ribiplaat. FOTO: Maks & Moorits