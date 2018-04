Tulevik paneb kaupmehed järjest rohkem pingutama

Non line ostlemine tähendab seda, et inimene ühendab ostu sooritamiseks nii online kui ka offline viisid. Näiteks uurib inimene internetist toote kohta ning seejärel läheb poodi koha peale, kus ta teeb ka ostuotsuse.

Täna Tallinnas toimunud jaekaubanduskonverentsil esinenud Google siduskonto strateeg Greta Budan leiab, et enam ei saa nii kindlat piiri lüüa online ja offline maailma vahele. «Vanasti läksime online'i, et saada vastuseid oma küsimustele, enam seda ei ole. Me elame onlines ja teeme ka oma otsused onlines,» sõnas Budan ja tõi välja 2017. aastal läbiviidud tarbija baromeetri uuringu, kus selgus, et 82% eestlastest kasutavad internetti igapäevaselt. «Tarbija jaoks ei ole oluline kuidas ja kus ta oma ostu teeb, peaasi, et ta saaks seda teha mugavalt.»

Budani sõnul on aga huvitav jälgida, et kuigi inimeste arv poodides aina väheneb, siis ostukorvi suurus tõuseb. «Järjest rohkem eeltööd on läinud online’i,» märkis Budan. Kuigi väga paljud poed liiguvad oma kaubaga veebi, siis jääb alati alles ka neid ostjaid, kes tahavad kohale tulla ja tootega enne ostmist füüsiliselt tutvuda. «Iga klient on erinev, seega tuleb arvestada ka kõiki erinevaid viise, kuidas ostuni jõutakse.»

Võrreldes aastate tagusega on tarbijate teadlikus järjest tõusmas. Budan tõi näite, et inimesed ei guugelda lähedal asuvat sushi restorani ostides «sushi restoranid minu lähedal» vaid kirjutavad otsingumootorisse lihtsalt «sushi restoran», sest otsija eeldab, et otsingumootor teab ta asukohta, kui tal on see sisse lülitatud.

Veebileht ja mobiilirakendus on ettevõtte visiitkaart. Eesti otsija jaoks on oluline, et ettevõtte kodulehel oleks olemas värske info hindade, avamisaegade ja toote saadavuse kohta. «See info peab olema välja toodud ja nähtaval ning alati kaasajastatud,» toonitas Budan.

Suur osa oste tehakse rahvusvahelistes veebipoodides. Enamasti on selle põhjuseks paremad tingimused, suurem tootevalik aga ka tõsiasi, et mõnda toodet ei ole lihtsalt ostja koduriigis saadaval. «Paremate tingimuste all peetakse silmas tagastamise võimalust, tasuta kohale toimetamist jne,» loetles Budan. Enamasti tellitakse veebipoodidest riideid, arvutitehnikat, kosmeetikat või raamatuid.

Budani sõnul ei tasu kliendile peale suruda online müüki, kui ta on huvitatud offline ostust. «Online turundus ei pea viima online müügini, see töötab ka offline müügiks. Online turundus on lihtsalt müügi toetus, kuidas klient jõuaks ühel või teisel viisil teie tooteni,» sõnas Budan.

StrongPoint Technologies vanemasepresident ja tegevdirektor Evaldas Budvilaitisi sõnul ootavad toidukaupade jaekette ees suured muutused tehnoloogia valdkonnas. Näitena tõi ta Alibaba loodud uudse kontseptsiooniga Hema supermarketi Shanghais, kus ostlejad kasutavad tootest rohkema info saamiseks mobiilirakendust. Tootekoodi pildistades saavad tuleb ekraanile info valitud toote kohta. «Online-pood avas poe, mis on täiesti uue kontseptsiooniga,» märkis Budvilaits.