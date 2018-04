Eesti parim teenindaja 2018: kui ettevõtja tahab, et äri õitseks, siis tuleks väärtustada oma töötajaid

«Esiteks tahaks ma tänada selle konkursi korraldajaid, et nad toovad teenindajad esile ja väärtustavad neid,» sõnas Parima Teenindaja konkursi võitja Sofia Karkus, kes teenib oma igapäevast leiba Viking Motorsis. Karkus alustas ametlikult teenindaja tööd kolm aastat tagasi 17. aastasena. «Tegelikult oli kõige esimene töökogemus lehelapsena Ekspressi müües. Eks see on ka teenindus tegelikult,» märkis ta.

Karkus leiab, et hea teenindus on iga äri alus, sest just sellega saab kliente võita aga ka kaotada. Teenidnussektorisse tõi Karkuse tahe teha tööd ja suhelda inimestega. «Mulle hakkas see töö väga meeldima. Eriti just selline võistlus iseendaga, et kas ma saan täna olla parem, kui ma olin eile ja pakkuda klientidele rohkem kui nad ootavad,» kirjeldas Karkus. Kõige rohkem meeldib naisele töö juures inimestega suhtlemine. «Ükski päev ei ole samasugune, ma ei saa kunagi öelda, et mul on rutiin.»

Viimasel ajal on palju käinud juttu teenindajate kehvast olukorrast erinevates ettevõtetes. Karkus leiab, et olukord tegelikult nii halb ei ole. Küll aga nõustub ta sellega, et tööandjad võiksid teenindajaid rohkem väärtustada. «Ma arvan, et ettevõtted võiksid väga sügavalt enda sisse vaadata ja mõelda, et kui nad tahavad, et nende äri õitseks, siis tuleks väärtustada oma töötajaid kasvõi selliste igapäevaste asjadega nagu boonused, hea sisekliima ja palk,» sõnas Karkus.