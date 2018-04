Veterinaar- ja toiduamet peatas keskturul tundmatu päritoluga lihamüügi

Tõendamata päritoluga liha kõrvaldati müügilt ning see saadetakse ümbertöötlemisele loomsete kõrvalsaaduste käitlemise ettevõttesse. Toidu ohutuse tagamiseks ja kontrollimiseks peab toit olema jälgitav kõikides tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappides.

«Selline skeemitamine on ebaaus eelkõige tarbija suhtes, kes ostab heauskselt ohutut ja kvaliteetset kaupa, kuigi sellise liha puhul ei saa kindel olla kummaski omaduse» sõnas Harjumaa Veterinaarkeskuse juhataja Vladimir Vahesaar. «Loomulikult on see ebaaus kõikide nende loomakasvatajate ja liha väärindajate suhtes, kes õiguskuulekatena täidavad kõiki nõudeid alates loomade pidamisest kuni lihana turule jõudmiseni».