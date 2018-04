Tööandjad räägivad: miks nad võtavad suveks tööle noore?

Eestis muuhulgas Zara, Stradivariuse, Mango, Armani, Hugo Bossi, Bershka ning Promodi kaubamärke esindav rõivaäri Apranga OÜ värbamisspetsialisti Liis Toomsalu sõnul soovivad nad noortele pakkuda esimest töökogemust. «Kuna pakume oma ettevõttes ka mitmeid koolitusi ja arenguvõimalusi, siis on see noortele hea stardipakk, kust oma karjääri alustada,» sõnas Toomsalu. Suveks saavad ettevõttes tööd peamiselt klienditeenindajad. «Meil on mitmeid erineva töötempo ja -stiiliga kaupluseid ning töö on selles osas väga mitmekesine ja põnev.»