Lugeja küsib: kuidas valitakse töötajate usaldusisik?

Töötajate usaldusisiku valimine ei saa toimuda tööandja initsiatiivil, vaid see tahe peab olema töötajatel endil.

«Meie ettevõttes töötab 80 inimest, kes on laiali erinevates üksustes üle Eesti. Ettevõtte juht arvab, et töötajatega oleks infovahetus lihtsam, kui kõiki töötajaid esindaks usaldusisik nii töösuhete kui töökeskkonna küsimustes. Kas juht saab ja võib korraldada ise töötajate üldkoosoleku, et valida sellel töötajate usaldusisik ning kas ta võib ise välja pakkuda ka kandidaadid?» soovis lugeja teada.