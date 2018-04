Päästeamet tuletab meelde: kulu põletamine on keelatud, lõket tee ohutult!

Kulupõlengud on siiski väga ohtlikud, seades ohtu nii inimeste elu ja vara kui ka looduse, sest looduse kroon inimene ei tohi ära unustada ka kõrges rohus elavaid väikesi loomi ja linde, kellele elu ja pesapaika tuli ohustab.

Samuti on väga ohtlikud mittenõuetekohaselt tehtud või hooletusse jäetud lõkked. Et vältida lõkkest alguse saavaid tulekahjusid on oluline meeles pidada järgmisi lihtsaid reegleid: