5 levinumat automaatkäigukasti probleemi

Töökorras automaatkäigukast ei tohiks endast mingit märku anda. Autoremondiettevõtte Hõbenool juhatuse liige Jürgen Riim toob välja viis levinut automaatkäigukasti häiret. Nii on ka teil võimalikke rikkeid kergem ära tunda ja asjatundjatele selgitada.

Nagu inimeste haiguste ravimisel, on ka käigukasti remontimisel oluline osa diagnoosil ehk rikke põhjuse välja selgitamisel. Kui autoomanik läheb autoremonditöökotta ja kurdab, et käigukast käitub imelikult, siis jah, ta kirjeldab küll olukorda õigesti, kuid kahjuks võib vea kõrvaldamine olla väga ajamahukas, sest autoremontijatel on rikke kohta liiga vähe infot. Võimalikult täpne ülevaade olukorrast võib lisaks kiiremale töö tähtajale tähendada ka väiksemat remondiarvet.

1. Käigu mitte sisse lülitamine

Kui teie autol on see probleem olnud, siis tunnete selle kohe ära. Liigutades käigukangi R või D asendisse ei juhtu autol midagi. Gaasi vajutades ei liigu auto paigast. Käigukast oleks justkui halvatud. Esimese asjana tuleks sellisel juhul kontrollida üle käigukasti õlitase (ainult spetsialisti juures) ja kindlasti mitte mingil juhul üritada autot liikuma saada tugeva gaasivajutusega. Sellega rikute käigukasti veelgi rohkem ja sidurikettad saavad väga tugeva kuumakahjustuse. Kui õlitase on paigas, siis on ilmselt probleemiks mehaaniline vigastus käigukastis. Vea esmasel ilmnemisel tehtud remont on tunduvalt odavam võrreldes tugevate kuumakahjustustega põhjustatud hilisemate probleemide kõrvaldamisega.

2. Käigukasti või mootori avariirežiimi tuli põleb

Antud hoiatustuli süttib, kui sõiduki arvuti on märganud mingit kõrvalekallet - kas mõni anduri signaal on puudu või pole selle info loogiline. Käigukasti puhul on tegemist kas tõsise elektroonika rikkega või mehaanilise veaga, mida juhtplokk märkas. Tavaliselt käitub käigukast sellise vea peale kas väga uimaselt või siis just väga tugevate löökidega Õigeaegne reageering võib teid päästa halvimast. Kindlasti ärge ignoreerige seda märguannet. Laske sõidukile teha veakoodide lugemine, mille põhjal saab spetsialist otsustada, kas autoga võiks edasi liigelda või tuleb remont ette võtta.

3. Kohapealt startimine on hüplik või sõiduk sureb välja

Kui tegemist on topelt siduriga ehk DSG või variaator- ehk CVT käigukastiga, siis on enamasti vea põhjuseks halb juhtimine (kulunud juhtplokk, kinni kleepuvad solenoidid, õlilekked süsteemis) või väga kulunud sidurikettad. Tegemist ei ole niivõrd kriitilise veaga, mille puhul tuleks sõiduk kohe tee äärde seisma jätta, kuid arvestada tuleks siiski suhteliselt kalli remondiga.

Tava- ehk planetaarautomaadil on vea algpõhjuseks suhteliselt suure tõenäosusega vigane hüdromuhv. Remont on võrdlemisi lihtne kui hüdromuhvi sees olevad olulised juhtpinnad ei ole kahjustada saanud. Seetõttu ei tasu sellise käigukastiga pikalt liigelda ja argessiivset kohaltvõttu teha.

4. Halb käigulülitus – löögid ja jõnksud

Automaatkäigukastiga auto peaks sõitma sujuvalt ja ühtlaselt. Kui käiguvahetuse hetkel käib käigukastist läbi löök või jõnks, viitab see kindlasti probleemile. Isegi spetsialistil on raske öelda, kas viga on juhtimissüsteemis (näiteks kulunud hüdroplokk), kus käikude lülitamine ongi kogemata halvasti “tellitud” või on viga siiski täiturmehhanismis (sidurid, kolvid jne), mille mehaaniline vigastus ei võimalda neid enam sujuvalt käidelda. Proovige aru saada kas viga on külma või kuuma mootoriga sõites, kergel või tugeval kiirendamisel, üles või alla käikude vahetamisel. Igatahes proovige sellist lööki vältida, sest iga löök kulutab ka kõrvalolevaid, hetkel veel terveid, mehhanisme.

5. Pöörete kõikumine

Mootori pöörete kõikumine kas ühtlasel sõidul, sujuval kiirendamisel või aeglustamisel viitab käigukastis liigsele kulumisele. Kui pöörete kõikumisega kaasneb ka vibratsioon/kumin vms, siis on enamasti probleemiks hüdromuhvi sidurikettad. CVT ja DSG käigukastil on sellisel juhul kulunud juba komplektne sidurimehhanism. Tegemist ei ole otseselt kohe ohtliku veaga, aga ajapikku probleem süveneb ja teatud kulumisest alates võib käigukast saada fataalseid kahjustusi. Õigel ajal veale jälile saades on remont ca 3 korda odavam võrreldes pikaajalise tugevate kahjustuse tagajärgedega.