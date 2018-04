Videoküsitlus: mis tööd noored teha tahavad ja kui palju nad selle eest palka küsivad?

Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse karjääriüksuse juht Liis Süsmalainen sõnab, et messi korraldajaid on algusest peale kannustanud soov luua noorte tööotsinguteks ja tööeluga tutvumiseks soodne keskkond, sest igal kogemusel, olgu see töötamine, vabatahtlik tegevus või praktikasuvi, aitab noortel endast teadlikumaks saada. «Pikal teekonnal on need esimesed sammud töö- ja karjäärialaste unistuste elluviimiseks,» julgustab Süsmalainen kõiki noori.