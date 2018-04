Roosa «Ruby» šokolaad jõuab lähipäevil Eestisse

«Eesti šokolaaditurg on avatud uuendustele ning tootjad on viimasel ajal pakkunud üha enam ootamatuid ja huvitavaid maitseid. Eestlased on uuenduslikele toodetele väga avatud ja seetõttu on praegu sobiv aeg tarbijatele uut neljandat tüüpi šokolaadi tutvustada. Nestlé tõi esimese roosa šokolaadi toote turule vaid neli kuud pärast Ruby tehnoloogia avastamist. Nüüd ootame põnevusega võimalust seda innovaatilist maiustust tarbijatele tutvustada,» sõnas Nestlé Baltics personali- ja korporatiivsuhete juht Ariana Rastauskaitė.