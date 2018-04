«Soome omanikega Prisma kett arvab, et Eesti tarbijale sobib igasugune «sõnnik» maha müüa, mis Soome turule enam ei kõlba,» kirjutas lugeja. «Kas see ongi äriplaan aastal 2018?»

Lugeja oli teinud pilte eile õhtul ja täna hommikul. «Üle kasvanud, pehmed, kollaste otstega ja ilmsete riknemistunnustega kurk köögivilja osakonnas,» loetles klient kurkide tunnuseid.

Prisma Peremarket ASi ostuosakonna kategooriajuhi Marge Soosalu sõnul on Prisma kaupluste valikus on nii Eesti, Hispaania kui ka Soome kurke. Pakumisel on eri kvaliteediklassiga tooted.

«Soome kurkidest oleme oma sortimenti valinud teise kvaliteediklassiga kõverad kurgid, ikka selleks, et pakkuda klientidele laiemat valikut ja soodsat hinda,» sõnas Soosalu ja tunnistas, et Rocca al Mare Prismas olnud Soome kurgid olid korrektselt sorteerimata ja kinnitas, et olukord on juba parandatud.