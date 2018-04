Video: klient ostis Rannarootsi uue lastevorsti, mis nägi välja nagu pasteet

«Me ei saagi aru, kas tegemist on praagiga või see peabki nii olema? Lastevorstist pasteet? Ei julgenud seda isegi mitte maitsta,» lisas ta.

Rannarootsi turundusjuht Ingrid Prinsthal ütles Postimehele, et nad on olukorrast teadlikud ning tooted on müügilt ära võetud. Vorst oli jäänud kuumtöötlemata, tunnistas ta.