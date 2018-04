Eesti Parima Toiduaine Rahva Lemmiku tiitli võitis Maiuspala šokolaad

«Maiuspala on olnud Eestis müügil alates 1956. aastast ning on tõestanud ennast tarbijate silmis juba aastakümneid. Kui kommikarp on olnud omal kohal ennekõike kingitusena külla või sünnipäevale minnes, siis Maiuspala šokolaad on saanud paljude Eesti maiasmokkade kingituseks iseendale – see on piisavalt väike ja seetõttu ka kommikarbist oluliselt soodsam,» selgitas Potisepp toote edu tagamaid.