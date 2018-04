11 igapäevaasja, mille saaksid vahetada keskkonnasõbralikumate vastu

Kui pöörame tarbimisele rohkem tähelepanu, on võimalik seda ka keskkonnasõbralikumaks muuta, vahendab Business Insider.

Siin on mõningad isapäevaasjad, mis on võimalik keskkonnasõbralikumate vastu vahetada:

Selle asemel, et osta ühekordset majapidamispaberit, osta hoopis korduvkasutatavast bambusest tehtud köögirätikuid. Need imavad hästi ja aitavad lõpuks säästa ka kena kopika ühekordse majapidamispaberi arvelt.

Igal aastal kasutavad inimesed kokku pea triljon kilekotti, mis toob endaga kaasa palju prahti. Riidest toidukottide kasutamine on hea viis vähendada kilekottide kasutamist.

Patareid on tehtud väga paljudest kemikaalidest, millest osa on väga mürgised. Laaditavad patareid on nii keskkonnasäästlikud kui ka rahakotisõbralikud. Vanad patareid tuleb aga kindlasti viia nende kogumispunkti.