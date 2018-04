Tele2 lõpetab müügikõnede tegemise

Hiljuti Kantar Emori läbiviidud uuringu kohaselt on kaks kolmandikku eestlastest saanud viimaste kuude jooksul müügikõnesid ning 85 protsenti suhtub neisse negatiivselt.

Tele2 tegevdirektori Chris Robbinsi sõnul näitavad Eestis tehtud rahvaküsitlused väga selgelt, et valdav enamus inimesi ei taha ettevõtetelt soovimatuid müügikõnesid saada.

«Ka selgus Kantar Emori uuringust, et enam kui kaks kolmandikku eestlastest tegelikult ootab, et riik aitaks neil soovi korral jäädavalt «spämmikõnedest» loobuda. Kuna riigil pole see reguleerimine seni õnnestunud, siis võtsime vastu otsuse ise esimesena inimeste tülitamine ära lõpetada,» rääkis Robbins.

Chris Robbinsi sõnul tunnevad Eesti telekomifirmade olemasolevad kliendid tihti, et neid jäetakse unarusse ning hea pakkumise saavad vaid uued kliendid. «Meie suuname edaspidi põhiressursi oma klientidele ja tahame, et esmajärgus oleksid õnnelikud just nemad,» lisas Robbins.

Koos telefonimüügi lõpetamisega loob Tele2 ligi 40 uut töökohta, et olemasolevaid kliente paremini, kiiremini ja personaalsemalt teenindada.

Tele2 avab paralleelselt spämmikõnede lõpetamisega mai lõpus veebilehekülje, kuhu kõikide operaatorite kliendid saavad kirja panna oma soovi müügikõnesid edaspidi saada või mitte saada. «Nii on tagatud, et igal inimesel on võimalus ise otsustada, kas ta soovib, et talle keegi internetti, tolmuimejat või vitamiine telefoni teel müüb,» ütles Robbins ja kutsus ka teisi ettevõtteid üles veebilehte kasutama ning lõpetama inimeste agressiivne spämmkõnedega tülitamine.