Otse: kas sööme Eestist pärit toitu ka aastakümnete pärast?

14:30-15:00 Mis on tööandjabränding? ; Marie Evart, Tööandja turundus-ja värbamisagentuur Brandem tegevjuht

15:30-16:00 Toodete reformuleerimisest suhkru ja soola näidetel ; Raimer Tammet, AS Santa Maria juhatuse esimees ja Anne Tääkre, AS Kalev turundusdirektor

16:00-16:50 Diskussioonivoor: Kuidas tagada Eesti toidu jätkusuutlikus aastaks 2043? Osalejad: Olle Horm (Atria Eesti AS), Ülle Kivine (Saaremaa Piimatööstus AS), Pille Pokk (Sangaste Linnas AS), Illar Lemetti (Maaeluministeerium); Moderaator Katre Kõvask