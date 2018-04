Turul alanud lammutustööd tõid murepilved teadmatuses olevate müüjate kohale

«Ühel päeval teatati ajalehes, et turg läheb kinni,» sõnas anonüümseks jääda sooviv müüja Saarte Häälele, täpsustades, et just see segadus on tekitanud olukorra, kus kliente poes ei käi. Müüjad on nõus, et turg vajab renoveerimist, aga läbirääkimistele oleks võidud neidki kaasata, mitte enne aktiivset müügiperioodi teavitada, et turg läheb kinni.