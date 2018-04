Tasub teada: «no bio» kütusepaagil ei välista biokütuse kasutamist

Neste jaemüügijuhi Kristi Pari sõnul tasub tähelepanelik olla vanema põlvkonna autode omanikel, sest suurema tõenäosusega võib just nende sõidukite kütusepaakidel «No bio» märk olla. Kui selline auto on kasutuses, tasub enne kütuse tankimist veenduda, millist biokomponenti on kütusesse lisatud.