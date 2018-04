Konkursi peavõidu välja teeninud külmsuitsu klaarsäga viilud õlis pärjati märtsis ka Eesti Parim Kalatoode 2018 hõbemärgiga. Toiduliidu juhi Sirje Potisepa sõnul üllatas hindamiskomisjoni liikmeid ennekõike haruldase kala erakordselt hõrk maitse ning asjaolu, et M.V.Wool on selle tootega toonud Eesti poelettidele täiesti uue kalaliigi.

«Klaarsäga on väga haruldane kala – tegu on Hollandi kalakasvatusest pärineva angersäga ja vundu ristamisel aretatud liigiga, mida ei esine looduses. Seda meeldiva maitsega luuvaba kala sobib nautida nii võileivakatte kui ka eraldiseisva hõrgu eelroana ning kindlasti peaksid seda kala proovima need tarbijad, kes on tavaliselt valge kala kõrvalmaitse hirmust ära põlanud,» kinnitas Potisepp.

M.V.Wool müügidirektori Indrek Rajangu sõnul ei osanud nad kuldmärki oodata. «Meil on üks kord selline õnn sellel võistlusel naeratanud, seega tõenäosusteooria järgi juba arvasime, et vist päris selle supretulemuseni ei küündi, aga läks niimoodi ja see on täitsa uskumatu,» sõnas Rajangu.

Ettevõte tarnib klaarsäga jahutatuna Hollandist. «Me müüme teda nii jahutatuna kui ka siis proovime ise igasuguseid tooteid välja mõelda,» märkis Rajangu. Kuna toode sobib võistluse statuudiga, siis otsustati ka konkursil osaleda. «Ta on täpselt selline paras kogus üheks toidukorraks. Tal ei ole luid sees, tal ei ole spetsiifilist kala maitset, paljudele inimestele ei meeldi kalamaitse, siis ta on selline neutraalne. seda saavad need inimesed ka süüa kes muidu kala otseselt ei söö.

Hetkel on toode küll poodides juba saadaval, kuid Rajangu sõnul veel tormi sellele ei joosta. «Kui me teeme degusteerimisi, siis on väga positiivne vastukaja aga ütleme nii, et see nimi on väga võõras, inimesed ei tea klaarsäga aga loodame, et tänane auhind aitab sellele tutvustamisele kaasa.»

Tulevikus loodab ettevõte pakkuda klaarsäga näol lõhele ja forellile alternatiivi valge kala näol. «See on farmikala, teda on stabiilselt kogu aeg saada ja me tarnime teda jahutatult Eestisse iganädalaselt,» rääkis Rajangu. «Me oleme suutelised tagama igapäevase olemasolu poodides. Nii, et kui inimene harjub sööma seda kala, siis oleks see poodides kogu aeg olemas.»

Eesti Parim Toiduaine 2018 FOTO: Toiduliit

Eesti Parim Mittealkohoolne Jook 2018 kuldmärgi pälvis Pai vaarika-peedi-mustasõstra smuuti, mis saab kogu oma magusa maitse puuviljades, marjades ja köögiviljades sisalduvatest suhkrutest. Ühte 280 ml pudelisse on mahutatud tervelt kaks õuna, pool banaani, 17 vaarikat, 9 mustsõstart ning terve peet, mis kõik varustavad inimese organismi vajalike toitainete ja vitamiinidega.

Eesti Parim Alkohoolne Jook 2018 kuldmärgiga tunnustati Liviko Crafter’s Aromatic Flower Gini, mis paistab silma erilise vaskse värviga ning mis klassikalises tooniku-kokteilis värvub maagiliselt heleroosaks