«Nii see ei ole. Veoautodele peab vastavalt EL ja Eesti regulatsioonile olema paigaldatud kiiruspiirik, mis ei võimalda veoauto kiirusel tõusta üle 90 km/h. Lisaks on vastavalt liiklusseadusele keelatud ületada mistahes sõiduki puhul sõiduki valmistajakiirust. Ehk kui veoauto valmistajakiirus on alla 90 km/h, siis on suurimaks lubatud kiiruseks tema valmistajakiirus.