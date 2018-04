Autopirnide valimisel ei peaks lähtuma üksnes nende hinnast ja tööeast

«Isegi kõige tavalisemate halogeenlampide valimisel peaksid kliendid arvestama selliseid tegureid nagu elupiirkond, igapäevasõitude pikkus ja see, kuidas haakuvad pirnid auto üldilmega,» sõnas Philipsi kaubamärgi all tegutseva valgustuslahenduste tootja Lumileds spetsialist Piotr Wajszczyk. «Kui iga päev tehakse pikki sõite hästi valgustatud teedel, võiks eelistada pirne, mis on pikema tööea ning väiksema valgustugevusega. Juba praegu on müügil pirnid, mille tööiga on 1500 tundi, mis tähendab, et need kestavad umbes 80 000 km, enne kui need tuleb uute vastu välja vahetada.»

Maapiirkondade elanikud teevad igapäevasõite palju keerukamates oludes ja seda iseäranis pimedal ajal: näiteks auklikud asfalteerimata teed, olematu teevalgustuse ning pideva ohu sattuda kokku teel viibivate metsloomadega – sel juhul tuleks nähtavuse suurendamiseks eelistada pirne, mis valgustavad teed nii pikalt kui võimalik, andes seega ootamatus olukorras rohkem aega reageerimiseks. «Selliste pirnide pakend kannab üldjuhul erimärgistust, nt +80% või +130%, mis tähendab, et need annavad eredamat valgust kui seadusega nõutav miinimum, kuid nende tööiga on umbes poole lühem kui tavalistel pirnidel,» rääkis Wajszczyk.

«Autopirniturg on mitmekesine, kuna inimeste elutingimused, igapäevasõidud, vajadused ja isegi stiilieelistused on erinevad,» märkis Wajszczyk ja lisas, et 1991. aastal võeti autotööstuses kasutusele ksenoonlambid, mis olid tuttavad kinosaalidest kui filmiprojektori valgusallikad ning mis tagasid tulede võimsa ja laia valgusvoo. Praeguseks on saanud eriti populaarseks külma valgusega LED-pirnid, mis paistavad silma väikese energiakuluga. «Ent vaatamata turul pakutavale mitmekesisele valikule eelistab suurem osa ostjaist siiski halogeenlampe. Seepärast teevad halogeenlampide tootjad suuri investeeringuid, et parandada mitte ainult nende valgustugevust või tööiga, vaid ka väljanägemist,» märkis ta.