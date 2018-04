Eesti Energia ootab Euroopa Komisjoni luba vanarehvidest energia tootmiseks

Võimalike mahtude kohta märkis Sutter, et kuigi maksimaalselt oleks võimalik rehvihaket kasutada õlitehases kuni 8 protsendi ulatuses, siis esialgu oleksid mahud tootmises kindlasti väiksemad. «Tehniliselt on meie võimekus lisada kuni 8 protsenti põlevkivile, see kogus on väga suur. Kohe me selle koguseni ei jõua, siin on muud piirangud, aga kõik, mis puudutab Eesti vanu rehve suudame ära kasutada,» märkis ta.