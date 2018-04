Airbnb sunnib hotelle muutuma personaalsemaks

«Kui hotellidele antud keskmine hinnang on Tripadvisoris 3,8, siis 95 protsenti Airbnb arvustusi saab hindeks 4,5. Paljud arvavad, et Airbnb edu taga on vaid odavam hind, kuid tegelikult on uuringud näidanud, et samaväärselt hindavad Airbnb kasutajad seda, et platvormi on mugav kasutada ja külastuse käigus saadud kogemus on palju isikupärasem,» selgitab hotellidele klienditeeninduse platvormi pakkuva Eesti ettevõtte Guestjoy juht Alar Ülem.