Nordica: LOT-i töötajate streik meid ei mõjuta

«Oleme streigihoiatusest küll kuulnud, kuid mingit ametlikku teavet pole meile LOT-i peakontorist selle kohta laekunud. Seetõttu on keeruline öelda kas ja kui siis kui palju see meid mõjutada võiks. Nordica enda lende see kindlasti ei mõjuta,» ütles Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo BNS-ile.