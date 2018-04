LOT-i töötajate streigi pikenemisel on lennureisijatel õigus saada kompensatsiooni

Töötülist põhjustatud tõrked mõjutavad pea kõiki LOTi lende, mis väljuvad LOTi kodulennujaamast, Varssavi Chopin Rahvusvahelisest Lennujaamast, ning kõikide eelduste kohaselt saavad häiritud just piirkondlik liiklus ehk lennuühendus Baltimaadega. Streigi tõttu on ohus lennud Varssavi ja Baltimaade pealinnade, sealhulgas ka Tallinna vahel, mis tähendab, et ka Varssavi vahemaandumine võib seada õigeaegse sihtkohta jõudmise kahtluse alla.

«Hetkel on LOTi ametiühingud pannud streigikuupäevana paika 1. mai, kuid kui streik jätkub, on iga järgneva päeva puhul tegemist spontaanse töökatkestusega. See tähendab, et hilinenud ja ära jäänud lennud toovad Poola lennufirmale kaasa miljonite eurode ulatuses lennukompensatsioonide kulusid,» sõnas Stonkus. «Sõltuvalt ära jäänud või hilinenud lennu vahemaast on reisijatel õigus saada lennufirmalt moraalset kompensatsiooni 250-600 eurot,» sõnas Stonkus.