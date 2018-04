Lugeja küsib: kas tükitöö alusel töötajale kehtib ka miinimumpalk?

Vastab Tööinspektsiooni nõustamisjurist Greete Kaar:

Töölepingu seaduse paragrahv 5 lõige 1 punkt 5 kohaselt peab töötaja olema teadlik oma töötasust, selle arvutamise viisist ja palgapäevast, samuti tööandja makstavatest ja kinnipeetavatest maksudest ja maksetest. Töölepingu kirjalikus dokumendis peavad olema kirjas kõik tasud, mida töötaja töö tegemise eest saab. Töö eest saadavad tasud võivad olla määratud ka palgajuhendis, mis on töölepingu lahutamatu osa. Töötasu peab olema kokku lepitud numbriliselt ja seega üheselt mõistetavana.

Töölepingu seadus ei näe ette töötasu kohustuslikke osasid. See tähendab, et pooled saavad ise otsustada, millest töötasu koosneb ning kuidas seda arvutatakse. Näiteks on lubatud kokku leppida töötasu arvestamise alustes ajaühiku (tunni- ja kuutöötasu) või töösoorituste hulga (tükitöötasu) eest.

Juhul kui pooled on kokku leppinud, et töö eest tasustamine toimub tükitöö alusel, peab töölepingus või selle lisades olema eraldi välja toodud tükitöö hinne. Rõhutan, et tükitöötasu peab igal juhul olema seotud ka ajapalgaga, nt tunni- või kuutöötasuga.

Kuigi pooled on vabad kokku leppima neile sobivas töötasu suuruses ja selle arvestamise alustes, ei saa töötasu kujunemine viia selleni, et töötajale makstakse vähem kui kehtestatud töötasu alammäärale vastav summa. Seega peab täistööajaga töötajale, kelle töötasu arvestatakse tükitöö alusel, maksma iga kuu vähemalt töötasu alammäära.

Kui töötaja ei jõua kokkulepitud tööaja sees teha nii palju tükke, et ta teeniks töötasu vähemalt selle alammäära ulatuses, tuleb töötajale siiski maksta töötasu alammäära. Töötasu alammäär tuleb maksta olenemata sellest, kas selline kokkulepe töölepingus sisaldub või mitte, kuivõrd töölepingu seadus § 29 lg 6 kohaselt ei või töötajale Vabariigi Valitsuse kehtestatud alammäärast madalamat töötasu maksta.

Vabariigi Valitsuse 21.12.2017 määruse nr 189 «Töötasu alammäära kehtestamine» paragrahv 1 kohaselt on alates 1. jaanuarist 2018. aastal tunnitasu alammäär 2,97 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 500 eurot.