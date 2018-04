Parima koduveini- ja siidri konkursile laekus hobitegijatelt 141 jooki

«Erilise üllatuse pakkusid sel aastal siidrid, mida tuli varasema 5-9 asemel tänavu konkursile koguni 17. Samuti oli üllatav see, et 63st hobitegijast pooled olid täiesti uued osalejad, mis näitab selgelt, et kodune veini- ja siidritegu on Eestis üha populaarsemaks muutunud,» kirjeldas Kuuler.