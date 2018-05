Toyota Eestis enam diiselmootoriga sõiduautosid ei müü

«Hübriidi omamine on mugav. Inimesed valivad tavamudeli asemel üha sagedamini hübriidi, sest selle ülalpidamine on lihtne, see on töökindel ja vaikne. Toyota hübriidautot ei pea pistikust laadima, sellel on automaatkäigukast ning madalad hoolduskulud ja kõrge jääkväärtus,» ütles Valentini. «Kui inimene on korra hübriidi proovinud, siis ta seda tavamudeli vastu naljalt ei vaheta. Need põhjused on toonud kaasa Toyota hübriidimüügi hüppelise kasvu.»