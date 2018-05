Coca-Cola ja McDonald's katsetavad Eestis uut tüüpi joogiautomaati

«Eesti tarbijad on avatud uutele maitsetele ja põnevatele toodetele, mis annab meile julgust uusi lahendusi just siin proovida. Loodetavasti osutub pilootprojekt edukaks ja võime tulevikus sarnaseid joogiautomaate näha üle kogu maailma,» ütles Coca-Cola Balti riikide avalike suhete juht Nele Normak.

McDonald’s Baltikumi tegevdirektori Vladimir Janevski sõnul on McDonald's alati avatud projektidele, mis aitavad tuua restoranisektorisse innovatsiooni ning pakuvad külastajatele uut väärtust. «Meil on suur au olla osa sellest projektis, mille vahendusel saame rikastada mitmekülgset külastuskogemust. McDonald’s on juba mõnda aega pakkunud oma külastajatele võimalust isikupärastada oma eineid ja me näeme, et võimalus ise oma einet kujundada pakub elevust. Flavour Bar viib selle nähtuse veelgi kaugemale – kutsume kõiki oma külastajaid sellest projektist osa võtma ning kogeda kahe maailma legendaarseima brändiga tulevikku,» ütles Janevski.