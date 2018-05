Galerii: bensiini- ja diislihind on tõusnud viimaste aastate kõrgemaile tasemele

Küll aga on Vahi sõnul diislikütusepuhul natukene teine lugu. «Oleme siin arvutanud, et see mõju on kuskil 0,6 senti liitri kohta,» sõnas Vaht ja lisas, et diislikütuse hind on teinud üle mitme aasta rekordi. «2014. aastast ei ole hind üle 1,3 euro diislikütusel veel olnud. Ja siin on täpselt sama põhjus, mis bensiinilgi – maailmaturu hinna tõus.»