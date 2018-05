Kopli liinidel kopa maasse löömise ajaks oli hulk kortereid juba broneeritud

Fund Ehitus alustas Kopli liinidel ehitamist Sepa tänavast, vahendab ERR Uudised. Esimese kahe hoone rajamiseks löödi kopp maasse aprillis ja praegu on müügis ainult Sepa 18, kuhu tulevast 25 korterist 11 olid broneeritud juba aprilli lõpuks.

Fund Ehituse tegevjuht Eiki Rump ütles, et aktiivset müüki alustati ligi kuu aja eest ning praegu on käimas kahe maja ehitus ja ettevalmistusel on järgmiste ehitamine.