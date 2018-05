Lugeja küsib: miks on Nordica kohvikoor ebaühtlase kvaliteediga?

«Nordica alustas tööd täiesti uudse ärikontseptsiooni alusel, mille keskmeks on tihe koostöö teiste lennufirmadega. Koostöö on aga alati kahepoolne ning kompromissid on üks loomulik osa sellest. Suures piirdes võime jagada Nordica lennud kolme kategooriasse: esimesed on need, mis kuuluvad 100% Nordica enda liinivõrku, teiseks need, mida opereeritakse LOTi ja Nordica koostööna (nt Tallinn – Varssavi) ja kolmandaks allhaknelennud teistele lennufirmadele, mis ei lähtu üldse Tallinnast. Tallinn – Varssavi liini opereeriv lennuk ja piloodid on Nordica omad, kuid pardal pakutakse peamiselt LOTi tooteid ja teenuseid. Varssavi ja Kopenhaageni vahel lendav lennuk on samuti Nordica oma, kuid pakub tegelikkuses allhanketeenust LOTile, mis tähendab, et pardal pakutakse ka Poola lennufirma kaupu ja teenuseid. Möönan, et reisijate jaoks on see kõik pisut keeruline, kuid meie väikese riigi lennufirma peab olema paindlik ja nutikas, et tihedas konkurentsis ellu jääda. Nordica lennukeid võib näha juba väga paljudes Euroopa lennujaamades, aga nad võivad teha tööd teistele ettevõtetele. See strateegia on ennast juba õigustanud ja Nordica tugevneb ja kasvab jõudsalt. Miinuseks on tõesti see, et reisija võib tunda, et ta justkui lendab sama ettevõttega, kuid saab teinekord erinevaid teenuseid. Antud juhul väljendus see Tallinn-Varssavi liinil pakutavas kohvikoores.