Toidutootjad saavad taas taotleda oma toodetele pääsukesemärki

«Eesti kõige tuntum toidumärgis pääsukesemärk on tarbijatele juba ligi kakskümmend aastat andnud väärtuslikku infot tootes kasutatud põhitooraine kodumaise päritolu kohta. Kui tarbija valib pääsukesemärgiga toidutoote, siis on tegemist vastutustundliku valikuga. Eestimaisest toorainest valmistatud toidu eelistamine annab võimaluse kohaliku põllumajanduse ja maaelu arenguks. Kodumaise tooraine kasvatavad ju meie enda Eesti põllumehed ja tooteks vormivad kohalikud toidutööstused,» selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Sõrmuse sõnul jääb töödeldud toidutoodete puhul kasutatud tooraine päritolu tarbijale enamasti saladuseks, mistõttu ongi just pääsukesemärk abiks eestimaisest lihast, piimast, kalast või teraviljast valmistatud toidutoodete valimisel.

Pääsukesemärk antakse tootele, mille põhitooraine on 100 protsenti eestimaine ning mis läbib edukalt laboratoorse ja sensoorse hindamise. Põllumajanduskoda viib toiduainete kvaliteedi ja päritolu hindamist läbi kaks korda aastas. Lisaks tehakse juba märki kandvatele toodetele ka pistelist järelhindamist, et kontrollida toote kvaliteedi ja päritolu nõuete täitmist. Toidukvaliteedi eksperdid hindavad märgi kandmise õigust taotlevaid tooteid pimetestil kuues tooterühmas. Toodete sensoorsel hindamisel on põhirõhk maitsel, lisaks maitsele hindavad eksperdid ka toodete välimust, konsistentsi ja lõhna.