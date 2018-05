Coop edestas hinna poolest Selverit

Võrreldes märtsikuu ostukorviga on hinnad rohkem kui euro võrra kallinenud Coopis, pea euro võrra aga Selveris. Grossis on hinnad langenud ning Prismas, Rimis ja Maximas on püsinud ostukorvi summa suhteliselt samal tasemel kui märtsikuus, paarikümne sendi erinevustega.